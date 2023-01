Kauza sportovních dotací se vrátila na začátek. Kratochvílová zkritizovala obžalobu, Pelta nepřišel

přehrát video Události: Soud projednává kauzu rozdělování sportovních dotací

Bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová po více než roce v pondělí opět stanula před městským soudem v Praze. Předloni ji soud uznal vinnou v kauze sportovních dotací a vyměřil jí trest šest a půl roku. Vrchní soud však verdikt nad ní a Miroslavem Peltou, kterého městský soud v Praze poslal za stejný trestný čin do vězení na šest let, zrušil. Do soudní síně se tak vrátil i předseda České unie sportu Miroslav Jansta, kterého městský soud před rokem spolu s dalšími dvěma obžalovanými osvobodil. Pelta v pondělí k soudu nedorazil, omluvil se, že je nemocný. Soud začal výslechem Kratochvílové, která vinu odmítá. Kratochvílová zkritizovala, že má jít do vězení za něco, co se u sportovních dotací dělo i dlouhá léta před jejím nástupem na ministerstvo školství.

Kratochvílová: Nejednalo se o systém, byl to chaos „Musím říct, že se v žádném případě nejednalo o systém, byl to chaos, který byl postaven na nějakých zvyklostech, které znepřehledňovala paní ministryně Valachová, která do toho vkládala nejen různé pokyny, které se vzájemně vylučovaly a odporovaly si, ale také samozřejmě kreativně upravovala tento systém,“ prohlásila Kratochvílová u soudu. „Táhlo se to z minulých let. Totéž co já dělali náměstci, kteří byli přede mnou,“ podotkla Kratochvílová a navrhla soudu, aby jako svědka předvolal někdejšího ředitele odboru sportu Jana Schneidera. Ministryně za ní - jak dále Kratochvílová vypověděla - posílala řadu zájemců o dotace. „Mým úkolem bylo s těmi lidmi pohovořit a tvářit se, že chápu jejich potřeby,“ řekla.

