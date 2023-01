Policie se zabývá dezinformacemi o úmrtí Pavla

Dezinformace se podle médií objevují v řetězových e-mailech a na internetu, dorazily i do některých redakcí.

„Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách,“ napsal Pavel na svém Twitteru.

ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!

Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. pic.twitter.com/yAnFUKSKH1 — Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023

Na sociální síti reagoval i druhý prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO), který uvedl, že s Pavlem souhlasí. „Je to hnus a mrzí mě, že se někdo k něčemu takovému sníží. Policie by to měla důkladně prověřit, stejně jako to dělá v případě anonymu, který mi vyhrožuje smrtí. Držte se,“ napsal Babiš. Pavel mu posléze poděkoval.

Policie se případem zabývá. „Víme o tom, zabýváme se tím,“ uvedl bez dalších podrobností na dotaz ČT mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Policie již řešila také falešnou SMS zprávu, jejíž autor jménem Pavla vyzýval příjemce, aby se dostavil na pobočku armády, kde dostane výzbroj pro mobilizaci na Ukrajině. Screenshot těchto zpráv se objevil na sociálních sítích. Policie před pár dny zatím uvedla, že nemá důkaz, že by falešná SMS zpráva skutečně existovala – na výzvu policie se neozval nikdo, kdo by ji obdržel.