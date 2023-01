Chybí stovky tisíc řemeslníků, ministerstvo práce spouští projekt rekvalifikací

Rekvalifikace pro každého

Navzdory snížení zájmu o řemeslníky některé profese stále citelně chybějí, nejvíc pokrývači, klempíři, svářeči, obkladači a kamnáři. Ministerstvo práce proto odstartovalo projekt, který má umožnit rekvalifikaci každému.

„Chci, aby tady byl systém, který bude víc dynamický, hlavně operativní, aby nabízel správný servis a dobře připravené pracovníky pro zaměstnavatele,“ říká vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zatím se do projektu mohou hlásit jen vzdělavatelé a poskytovatelé kurzů, zájemci o jejich absolvování se budou zapisovat během února. Přihlásit se budou moci nejen lidé, kteří si práci hledají, ale i ti, kdo chtějí získat dovednosti navíc. „To jsou například rodiče malých dětí, studenti, absolventi, lidé, kteří někde pracují, ale chtějí se ohlížet po jiné práci,“ vyjmenovala mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Důležitá je podle ministerstva vzájemná interakce. Proto není možné, aby vzdělavatelé nabízeli kurzy formou předtočených lekcí.

Miliardy na rekvalifikace

Do programu se chce přihlásit i Jessica Johnová s kurzy holičství. „Přineslo by nám to víc uchazečů, což by nám pomohlo otevřít další kurzy,“ vysvětluje.

Rekvalifikací už prošla Zuzana Stašová, která po vysoké škole začínala jako daňová konzultantka. Pak zjistila, že by raději dělala něco jiného. „Absolvovala jsem čtyřměsíční kurz, ve kterém jsem se učila programovat v jazyce Java,“ říká. Na nové pozici působí už dva roky a je spokojená.

Na rekvalifikační programy je z Národního plánu obnovy vyčleněno přibližně 6,5 miliardy korun. Ministerstvo odhaduje, že by v průběhu následujících třech let mohlo projít školením až sto třicet tisíc lidí.