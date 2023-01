Příjemců příspěvku na bydlení výrazně přibylo, v prosinci ho dostalo 228 tisíc lidí

Úřady práce loni čelily ostré kritice za pomalé vyřizování. Podle Jurečky provedly organizační změny, aby bylo odbavování rychlejší. Zmínil například pravidelné sledování počtu žádostí s končící zákonnou lhůtou v jednotlivých pobočkách, které je pak v případě potřeby možné posílit. Vzniklo také pracoviště v Libereckém kraji. V Praze se totiž na volná místa nedařilo získat pracovníky. Jurečka počítá s tím, že by se nastavení příspěvku mohlo letos také ještě upravit. Při stanovení dávky by se mělo začít sledovat obvyklé nájemné v místě.

O dávku mohou lidé požádat elektronicky, žádost se loni zjednodušila. Nárok na podporu a své náklady na bydlení lidé dokládají nyní dvakrát ročně, dřív to museli dělat čtyřikrát ročně.

„Vidíme nárůst během podzimu, který je opravdu poměrně výrazný. Za prosinec se vyplatilo domácnostem 228 tisíc příspěvků na bydlení, průměrná výše stoupla zhruba na 4700 korun. Částka za prosinec překročila jednu miliardu korun. Tato pomoc je stále víc využívaná. Je to forma pomoci, která je adresná, do určité míry testovaná,“ řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji na bydlení do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem příjmu. Vláda v minulém roce kvůli růstu cen energií normativy navýšila. Zvedla je i pro letošek.

Příspěvek na bydlení mohou mít domácnosti, kterým na zaplacení přiměřeného bydlení nestačí třicet procent jejich příjmu. Do konce loňska to bylo v Praze 35 procent a jinde 30 procent, od letoška se podmínky pro získání podpory sjednotily.

Příspěvek na bydlení pobíralo podle údajů ministerstva práce loni v lednu 143 500 domácností. Lednové výdaje činily 545 milionů korun. Průměrná dávka dosahovala 3771 korun. Do konce roku se zvedla zhruba o tisícikorunu na 4777 korun. V prosinci stát poslal 1,09 miliardy korun 228 007 domácnostem. O rok dřív bylo příjemců 153 700. Za předminulý rok stát vyplatil celkem 6,62 miliardy korun.

Nejvíc příspěvků od roku 2012 na konci jednotlivých let úřady práce poskytly v prosinci 2015. Tehdy dávku dostalo 241 600 příjemců. Vyšší než loni v prosinci byl počet i na konci let 2014 a 2016. V období po minulé ekonomické krizi byly vyšší také výdaje. Zatímco za loňský rok se dostaly na 8,56 miliardy korun, mezi lety 2014 až 2017 se pohybovaly od 8,62 do 9,26 miliardy Kč. Poté příjemců ubývalo a vydaná suma se snižovala.

Za poklesem byl tehdy růst výdělků v době konjunktury. Roli hrálo také nižší nastavení normativů. Řada lidí o podporu tak ani nepožádala. Podle expertů na sociální problematiku i dnes dávku pobírá mnohem méně lidí, než by na ni mělo nárok.