První lidé hlasují v prezidentské volbě. Možnost mají voliči v izolaci kvůli covidu-19

Do čtvrtečních 20 hodin si mohou také lidí v izolaci na příslušném krajském úřadě objednat přenosnou volební schránku. Speciální komisaři pak budou podle Jírovce chodit během pátku a soboty.

Voličské průkazy

Pro ostatní prezidentské volby nezačínají ve středu, ale v pátek. První kolo proběhne v pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo proběhne v pátek 27. ledna a sobotu 28. ledna. V pátek se volí od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00.

Do minulého pátku mohli lidé žádat o voličské průkazy volby písemně nebo elektronicky, do středeční 16. hodiny tak mohou učinit ještě osobně. Podle Jírovce se počet vydaných voličských průkazů bude blížit k počtu sto tisíc. Pokud chce někdo zažádat o volební průkaz ještě ve středu, musí dojít na svůj obecní úřad podle místa trvalého pobytu, případně se může dostavit na zastupitelský úřad v zahraničí – to jen v případě, že je tam hlášen ve zvláštním seznamu voličů.

Pokud lidé plánují hlasovat v prezidentských volbách jen ve druhém kole a budou mimo své bydliště, mohou o voličský průkaz požádat písemně či elektronicky nejpozději do pátku 20. ledna, osobně pak do 25. ledna.

Tisk a distribuce lístků vyšly na 63 milionů

Původně se do boje o Hrad přihlásilo 21 uchazečů. Sítem ministerstva vnitra ale prošlo jen devět z nich. Do seznamu kandidátů posléze zasáhl Nejvyšší správní soud. Denisu Rohanovou z boje o Hrad vyřadil, naopak do hry vrátil Karla Diviše.

Penzum uchazečů se nečekaně zúžilo v neděli. Odborový předák Josef Středula v superdebatě České televize oznámil, že z volby odstupuje. Lidé tak v pátek a v sobotu budou vybírat z osmi kandidátů –⁠ těmi jsou podle vylosovaných čísel Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš, Karel Diviš a Marek Hilšer.

O tom, kdo usedne na Hrad, rozhodne 8,3 milionu oprávněných voličů. Hlasovat budou moci skoro v patnácti tisících okrsků. Přes sto z nich se nachází v zahraničí. Tisk a distribuce volebních lístků pak podle ministerstva vyjde na 63 milionů korun.