Česko čeká teplý týden s teplotami kolem deseti stupňů Celsia

Tento týden se sice ve středu mírně ochladí, ale pak budou teploty zase stoupat. Na Silvestra bude možná až 12 stupňů nad nulou s občasným deštěm. Mrznout bude pravděpodobně jen v noci, a to hlavně během noci na středu. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Po celý týden bude nejspíš zataženo a bude pršet. Jen ve vyšších polohách na horách by mohlo zasněžit.