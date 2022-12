Zelinka: Rusko nemá sílu Sovětského svazu, pokud vydržíme v pomoci, nemůže Západ přezbrojit

Zima na Ukrajině už začala v plné síle, což podle Zelinky otevírá přibližně dvouměsíční okno, během kterého mohou obě strany ve větší míře nasadit mechanizované síly. „Myslím, že to okno se pokusí využít především Ukrajina, ale například u Bachmutu to zkouší i ruská strana,“ nastiňuje.

Ukrajinci podle Zelinky mají navrch v oblasti velení a řízení, jelikož se dokážou decentralizovaně rozhodovat a jejich velitelé jsou výrazně mladší. „Ty generálové jsou čtyřicátníci, což rozhodně neplatí pro sovětskou armádou odchované ruské generály,“ vysvětluje.

Větší je prý také důvěra mezi podřízenými a nadřízenými a celková motivace vojáků. „Nakonec vyhrává ten lepší voják, který ví, za co bojuje, což Rusové podle mě nevědí,“ dodává.

Čas investovat do obrany je teď

Do karet Ukrajině hraje také pomoc ze zahraničí. Zelinka připomněl, že vojensko-průmyslový komplex Ruska se ani zdaleka nerovná tomu sovětskému a průmyslová moc Západu ho dalece převyšuje. „Pokud my vydržíme, tak neexistuje scénář, kde by nás Rusko mohlo přezbrojit. To je vyloučeno,“ zdůrazňuje i s odkazem na tenčící se zásoby ruských přesně řízených raket.

Vyjádřil se také ke slovům poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksije Arestovyče, který se domnívá, že pokud by se Ukrajině podařilo válku vyhrát, vedlo by to k dalšímu vojenskému konfliktu za několik let.

„Pokud se chceme vůči této hrozbě nějak účinně bránit, tak dnes je ten čas investovat do větších obraných možností, aby nás to za těch 15 let nemrzelo,“ upozorňuje. Dá se podle něj s jistotou říci, že skončilo období, kdy na obraně tolik nezáleželo.