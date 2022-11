Mezi učiteli a učitelkami zeje platová propast. Muži dostávají průměrně až o dva a půl tisíce víc

Vanda Hrbková a David Rund učí na Základní škole Kavčí hory v Praze přibližně stejnou dobu. Hrbková má za sebou pět let praxe, Rund šest. Právě u pedagogů s menší odslouženou dobou jsou platové rozdíly největší, až pět tisíc korun.

„Samozřejmě je to nespravedlivé. Odvádíme stejnou práci a za to bychom měli dostávat všichni stejné peníze,“ myslí si Rund. „Nevidím důvod, proč by měli (muži) dostávat víc peněz. Ačkoliv chápu, že chtějí udržet ve školství učitele, kterých je nedostatek,“ uvažuje Hrbková.