Proběhl další rychlý závod o dotace pro školství. Úředníci však slibují změnu

„Už to tam nabíhá, musíš vydržet, trvá to,“ tuto větu učitelka informatiky základní školy v Kamýku nad Vltavou Veronika Patáková pronese i několikrát během vyučovací hodiny. Každý počítač je zde jiný, všechny jsou ale staré, některé i více než deset let.

„Tady se něco zasekne, tady něco nejde spustit, tady něco trvá, takže odbíhám od jednoho k druhému. Pak musí čekat ti ostatní, než všechno naběhne. V tu chvíli už se ti nejrychlejší, nebo tam, kde to funguje, začínají nudit a začínají zlobit,“ říká učitelka.

Ředitelka školy Lýdia Milanovská chce učebnu zmodernizovat a také přesunout do větší místnosti. Doufá, že dostanou dotace ministerstva pro místní rozvoj. „Byly zavedeny digitální kompetence do rámcového vzdělávacího programu, které my musíme zakomponovat do našeho školního vzdělávacího programu. Abychom to mohli realizovat, potřebujeme samozřejmě digitální pomůcky,“ vysvětluje Milanovská.

Kdo bude na počítači rychlejší

Dotaci na ně musí zajistit obec, která je zřizovatelem školy. Výzvu ministerstvo vyhlásilo ve 12:00, starosta byl ale připravený už hodinu předem. A v 11:59 už aktualizoval stránky.

„Výzva 112 je tady. Hurá! Integrovaný program, individuální projekt…,“ vypočítává starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada (nestr.). Všechny přílohy měl připravené předem. Na to, než se nahrály, čekal i půl minuty. Ve 12:34 má žádost odeslanou. Může si oddechnout, čas je v tomto případě hlavním klíčem k úspěchu.