Nedostatek zubařů vyřeší dotace, míní Šmucler. Podle Schreka to nestačí

V Česku se v nedávné době objevilo několik případů, kdy se na zubního lékaře stály hodinové fronty, nebo se dokonce losovalo o pacienty. Šmucler se dle vlastních slov situaci snaží řešit, ale nemyslí si, že jde o systémový problém.

„Lidí bez stomatologa je v Česku šest set tisíc. To vypadá jako hrozné číslo, ale je to pouhých šest procent populace, máme nejvíc registrovaných pacientů v EU. V některých místech je nedostatek zubních lékařů, o tom není sporu. Snažím se to řešit a ty čísla jsme dali dolů,“ říká Šmucler.

Zdůrazňuje, že stomatologická komora se snaží najít řešení. „Když dneska půjdu například do Brna, budu tam chtít najít zubního lékaře, tak s tím budu mít problém, protože zubní lékaři po telefonu neberou. Je potřeba, aby mě někdo doporučil. Asi vymyslíme nějakou aplikaci, jak ty lidi dávat dohromady,“ uvažuje.

Řešení si Šmucler představuje podle západního modelu. „Hejtmanství má peníze, zasedne a řekne si: tady v těch třech místech dáme dotaci. Tak rozhodnou, že v nějakém městě, řekněme třeba Polná, bude zubní lékař, který tam přijede z Jihlavy. Tak se to dělá v Německu, v Rakousku, ve Francii. Dřív nebo později to takto dáme dohromady,“ předpokládá.