Po dvou letech bez chřipky udeří nemoc v plné síle. Epidemie může přijít už před Vánoci

„Situace v zásadě odpovídá běžnému stavu v tomto ročním období, jedinou výjimkou je dřívější výskyt chřipkových virů. Tyto detekce chřipky mohou napovídat možnému dřívějšímu nástupu větší chřipkové aktivity,“ říká vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Dodává, že chřipková epidemie by se tak mohla objevit dřív než v době od ledna do března, jak bývá běžné.

Letos je respiračních onemocnění více

Ordinace praktiků podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky nyní plní lidé s respiračními nemocemi. „Máme plné čekárny, ale je to něco, na co jsme každý rok zvyklí,“ říká Šonka. Dodává, že pacienti chodí do ordinací s různými respiračními onemocněními, ne pouze s chřipkou.

„Loni touhle dobou řádil covid. Mám ale dojem, že letos je respiračních onemocnění víc. Během covidu v podstatě nebyly nebo jich bylo málo,“ vysvětluje Šonka.

Počet hlášených případů chřipky v posledních dvou letech klesl kvůli pandemii covidu-19 a protiepidemickým opatřením. Odborníci předpokládají, že v nadcházející chřipkové sezoně se toto onemocnění opět objeví v plné síle. Odvozují to například ze situace na jižní polokouli, kde je zima v období našeho léta.