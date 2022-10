Paxlovid i test mají smysl jen pro rizikové pacienty, říká předseda odborné společnosti. Lék bude od ledna i mimo nemocnice

„V okamžiku, kdy jste rizikový, máte prokázanou infekci, máte dostat co nejrychleji ten lék. Máte z toho profit. (…) Testujte se, pokud jste rizikoví. Pokud nejste a jste jinak zdraví, nemá smysl běhat na testy. Mají být primárně určeny těm, kteří mají z této informace profitovat a dostat účinný lék,“ řekl Dlouhý.

Podle Pavla Dlouhého, který předsedá Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a je také primářem infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, není ovšem přípravek určen nikomu jinému. Míní, že ostatní by ani neměli chodit na testy.

O paxlovid, který je zatím k dispozici na žádanku v nemocničních lékárnách a v budoucnu bude i v jiných na běžný recept, by si měli lidé z rizikových skupin, u nichž se prokáže nákaza covidem-19, přímo říct.

Mezi rizikové pacienty patří plošně senioři, dále ti s množstvím přidružených interních chorob a s oslabenou imunitou. Zásadní podle lékaře je, aby lék dostali do pěti dnů od výskytu příznaků. Dlouhý se domnívá, že za výjimečných okolností by mohly paxlovid dostat i větší děti. „V Evropě je registrován od osmnácti let, ve Spojených státech od dvanácti. Čili je možné v závažných případech přistoupit i k podání dětem od dvanácti let,“ poznamenal.

Konečné rozhodnutí, zda má dotyčný pacient na medikament nárok, musí učinit předepisující lékař. E-recept budou moci po Novém roce vystavit takřka všichni lékaři – praktici i specialisté v ambulancích i nemocnicích. „Lékař vždy musí zdůvodnit pojišťovně, zda je pacient správný, zda splňuje indikační kritérium,“ upřesnil Dlouhý.