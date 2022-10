V tlačenici je třeba vzepřít se a nekřičet, radí šéf pražské záchranky

„Při takové události to není o jednotlivci,“ říká. Zvládnutí situace řídí za policisty, hasiče i zdravotní záchranáře vždy jeden velící zástupce. Označeni jsou červenými vestami. Na zdravotnících je roztřídění pacientů podle závažnosti zranění. „Červená značí, že skutečně jde o život, u žluté je čas, a zelená je pro chodící, které je potřeba hlavně evakuovat,“ upřesnil Kolouch.

První výjezdová skupina stanovuje také příjezdové a odsunové trasy. I s ohledem na chování davu, který se chce z místa neštěstí co nejrychleji dostat. Některé trasy má záchranka vytipované dopředu. „Rizikové objekty v Praze, kde jsou velká shromáždění, máme značeny v mapách a víme kudy najet,“ dodává Kolouch.

Zprávy od volajících v podobně nepřehledných situacích, jako byla ta na diskotéce ve Slušovicích nebo při halloweenské oslavě v Soulu, nebývají nejpřesnější. Zásadní jsou proto pro záchranáře informace od první výjezdové skupiny, která je okamžitě na místo poslána. „Na ni se, prosím, nezlobme, ona neléčí, ona musí podat situační zprávu, abychom věděli, co se skutečně děje,“ upozorňuje Kolouch.

Když nemůžete odejít, hlavně dýchejte

Připravit se na možné riziko při návštěvě akcí, kde se shromažďuje více lidí, mohou i sami účastníci. „Říkáme tomu situation awareness (povědomí o situaci).“ Špatné je podle něj jít do prostoru, kde není jasné, kudy vede cesta ven. „Jsem přesvědčen, že při kvalitní výchově mladých lidí se takovýmto událostem dá předcházet,“ domnívá se Kolouch.

Pokud se člověk přesto do tlačenice dostane, měl by zkusit zajistit si potřebný prostor. „To znamená trošku se schoulit, ruce dát před sebe a udržet hrudník, abychom se mohli nadechovat a vydechovat,“ radí šéf pražské záchranky. Největším nebezpečím při uváznutí v davu je totiž dušení. „Prostě se vzepřít – a nekřičet. Křikem si ubíráte síly a dech,“ dodává Kolouch s vědomím, že v dané situaci je těžké to vše zvládnout a nepodlehnout panice.

Dušení je nebezpečné především proto, že bez pomoci se člověk rychle ocitne v ohrožení života. „Ve chvíli, kdy tělo čtyři minuty nedýchá, mozek nemá kyslík, tak je záchrana velmi složitá,“ potvrzuje Kolouch.