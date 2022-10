Jihokorejský prezident vyhlásil kvůli tragédii v Soulu státní smutek, obětí tlačenice je přes sto padesát

Mezi mrtvými byli podle hasičů mimo jiné lidé z Číny, Íránu, Uzbekistánu a Norska. Hasiči rovněž uvedli, že 82 lidí utrpělo zranění. Dodali, že devatenáct osob se nachází ve vážném stavu. Původně úřady hovořily o sto padesáti zraněných.

Podle záchranářů je možné, že se počet obětí ještě zvýší, napsala agentura Reuters. „V srdci Soulu se minulou noc odehrála tragédie a neštěstí, které se nemělo stát,“ prohlásil prezident.

Podle hasičů se předpokládá, že lidé byli umačkáni k smrti poté, co se velký dav kolem 22:20 místního času (15:20 SELČ) začal tlačit vpřed v úzké uličce poblíž hotelu Hamilton, hlavního místa večírků v Soulu.

Podle místních médií se na oslavu Halloweenu do čtvrti Itewon, která je známá množstvím barů a nočních klubů, sjelo přibližně sto tisíc lidí. Místo je oblíbené i mezi cizinci žijícími v Jižní Koreji a turisty. Byla to první velká halloweenská událost za poslední tři roky. Uskutečnila se poté, co země zrušila omezení, která měla bránit šíření nemoci covid-19.