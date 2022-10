Na diskotéce ve Slušovicích se zranilo osm lidí, z toho pět vážně

Na oslavě Halloweenu na diskotéce ve Slušovicích na Zlínsku se v noci na neděli zranilo osm mladých lidí, z toho pět vážně. Podle svědků vznikla u vchodu tlačenice. Pět zraněných v nejvážnějším stavu převezly sanitní vozy do nemocnice, přičemž dva pacienti skončili na jednotce intenzivní péče dětského oddělení nemocnice. Věk zraněných se pohybuje od patnácti do dvaceti let, řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka. Okolnosti neštěstí vyšetřuje policie.