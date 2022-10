Přestat obchodovat s energiemi v Lipsku je nesmysl, soudí šéf pražské burzy Koblic

Evropská unie také ve snaze zmírnit dopady energetické krize v pátek schválila přerozdělování zisků v energetice a plán úspor elektřiny. „Podle mě to potlačí ceny energií pro odběratele, protože tam bude přerozdělování, na úrovni, která přece jen bude nutit k nějakým úsporám. Tudíž je to krok, který kombinuje určitý tlak na úspory a snížení potřeby,“ hodnotí.

V Evropě je podle něj energie dočasně nedostatek, současně se však nabídka střetává s poptávkou. „Vidíme to na spotových trzích, které organizuje státní burza. Tam se normálně obchoduje za ceny kolem tří set, čtyř set – to je aktuální cena, kdy energetická nabídka pokrývá energetickou poptávku. Když toto znásilníme, budeme mít větší poptávku než nabídku, což bohužel u energií může znamenat blackout.“

Koblic tvrdí, že myšlenky ohledně odchodu z lipské burzy, které kvůli drahým energiím zaznívají, jsou nesmyslné. Situaci by to dle něj nevyřešilo. „To jako přestaneme obchodovat transparentně na trzích, kde se střetává nabídka s poptávkou? Kde pak budeme obchodovat?“ táže se.

„Jsou dlouhodobě přebytkoví a ze svých jaderných elektráren zásobili zbytek Evropy (…) Z revize vyplynulo, že musí dočasně odstavit dvaatřicet jaderných bloků z šestapadesáti,“ objasňuje. Podle něj tyto jaderné bloky chybí celé Evropě. „To není tak, že by Francie, Německo, Česká republika byly separátní energetické trhy“.

Nicméně speciální operace na energetickém trhu, jako je například zastropování cen pro konečné dodavatele, jsou podle šéfa burzy kvůli válce potřebné. „Nepochybně jsme v mimořádné situaci (…) minimálně v energetické – podívejte se, co se děje s plynovody v Baltském moři,“ naráží Koblic na poškozené plynovody Nord Stream. „Kompenzujme ale jen to, co se zdá, že nefunguje z pohledu sociálního,“ dodává.

Energie jsou tržní komoditou a dle Koblice na ně ani nelze jinak nahlížet. „Ve chvíli, kdy bychom z toho udělali jakýsi státní trh, nebudeme mít žádné soukromé investice v energetice. Soustava bude chátrat, nebude žádný vývoj kupředu,“ upozorňuje.

Ceny plynu i elektrické energie by dle Koblice mohly klesat už příští rok

Koblic tvrdí, že plynu je po celém světě dostatečné množství, problémem je však logistika. „Nejsou trubky, LNG terminály a je málo lodí,“ vysvětluje s tím, že pokud se je podaří postavit, ceny plynu se mohou začít snižovat již během příštího roku. „Záleží na tom, jak rychle se zdroje podaří vystavit a také jaká bude zima. Ale cena plynu by měla padat, protože se budou diverzifikovat zdroje a bude se šetřit“.

Stejně tak by se dle Koblice za určitých podmínek mohly začít snižovat ceny elektrické energie. „Pokud nebude dramatickým způsobem eskalovat situace na Ukrajině, podaří-li se rozchodit zmíněné francouzské jaderné elektrárny, příští jaro můžeme vidět ceny elektrické energie nízko,“ uzavírá.