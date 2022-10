Senátorem za obvod Ostrava-město se stal obhajující Zdeněk Nytra z ODS

Zdeněk Nytra je senátorem (od 2016), předsedou senátorského klubu ODS a TOP 09 (od října 2020), bývalým zastupitelem města Ostrava (2018 až 2022, v letech 2018 až 2020 též radní).

Ředitel moravskoslezských hasičů z let 2001 až 2016 byl také mezi roky 2006 a 2018 členem zastupitelstva v Moravské Ostravě a Přívozu. Je rodákem z Janovic v okrese Frýdek - Místek (narodil se 6. října 1961) vystudoval ostravskou Vysokou školu báňskou, obor technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Do zvolení senátorem pracoval celý život jako profesionální hasič, nejprve u drážních hasičů, poté u hasičů města Ostravy a od roku 2001 do zvolení senátorem byl ředitelem Hasičské záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Angažuje se v řadě profesních organizací, od července 2020 je náměstkem starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, působí také jako viceprezident Mezinárodní organizace hasičských a záchranných služeb (CTIF), nebo jako viceprezident Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů, je předsedou dozorčí rady České hasičské sportovní federace. V minulosti byl členem Vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava.

Je rozvedený, má dospělou dceru.