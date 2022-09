ON-LINE: Češi druhý den volí zastupitelstva obcí, vybírají i třetinu senátorů

Informace jsou většinou na webu obce nebo v místním zpravodaji. Voliči svůj volební okrsek najdou podle adresy bydliště. Informace by se měla dostat k voličům až domů.

Použít jde i cestovní pas. Pokud i ten chybí, zbývá zařídit si narychlo novou občanku u obecního úřadu s vyzvednutím do druhého dne na ministerstvu vnitra v Praze.

Co když mám prošlý občanský průkaz?

V komunálních volbách ano. Hlasovat můžou občané zemí Evropské unie, kteří mají v obci trvalý nebo přechodný pobyt. Do Senátu však volit nemůžou.

Co dělat, když nemám hlasovací lístky?

Jak volit, když nejsem pohyblivý?

Dvojčlenná komise může přijít s volební urnou až k vám domů. Je to však nutné ohlásit buď v den konání voleb volební komisi, anebo předem na městském úřadě. Nejpozději tak, aby se členové okrskové volební komise vrátili zpět do volební místnosti do konce volebních hodin.