Novým ředitelem Cermatu se stal odborník na IT Miroslav Krejčí

Vedením Cermatu byl po odvolání Kleňhové dosud pověřen Milan Štábl, který v druhé polovině srpna odešel z funkce náměstka ministerstva školství pro IT a veřejné zakázky. Na rezignaci z funkce náměstka se dohodl s Balašem kvůli tomu, že spolupracoval s poradcem Luďkem Šteffelem, jedním z obviněných v kauze Dozimetr. Právě kvůli kontaktům s jiným obviněným ze stejné kauzy rezignoval na konci června i Balašův předchůdce Gazdík.

Do výběrového řízení se podle informací ministerstva ze začátku srpna přihlásilo sedm lidí. Balaš tehdy uvedl, že Cermat by měl do budoucna při plnění svých úkolů více spolupracovat s ministerstvem i Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem. „Těch důvodů, proč je potřeba propojit Cermat s těmi dalšími institucemi, je celá řada. Myslím si, že je nepřijatelné, aby to, co se učí na školách v České republice, určoval Cermat,“ řekl. Poukázal na to, že testy od Cermatu ovlivňují obsah vzdělávání ve školách.