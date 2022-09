Nejvyšší soud zasáhl do případu starosty Novotného, žalobce porušil zákon

Nejvyšší soud zasáhl do případu starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), který čelí stíhání kvůli výrokům o bývalém policejním prezidentovi Stanislavu Novotném. Starosta o něm prohlásil, že mu vadí, jakým způsobem zradil Česko, a že by vlastizrádci měli viset. Státní zástupce podle soudu porušil zákon, když zamítl Novotného stížnost proti zahájení trestního stíhání. Rozhodovat o ní měl totiž jeho nadřízený. Právě tomu soud případ vrátil. Česká televize to zjistila z webu Nejvyššího soudu.