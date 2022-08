O zastropování je třeba jednat na evropské úrovni, říká Výborný. Musíme přijmout rychlé národní řešení, oponuje Schillerová

Podle poslance Ondřeje Lochmana (STAN) je ale zastropování cen jedna z variant řešení, která by měla fungovat v kombinaci s takzvaným úsporným tarifem. „Pokud zastropovat, tak jedině jako celoevropské řešení. Nástroj už tu ale máme, a to je úsporný tarif, což je administrativně jednoduchý nástroj, o který nikdo nemusí žádat,“ řekl.

Zástupci vládních stran ohledně zastropování akcentují společný evropský postup. „Pokud bychom k tomu kroku přistoupili izolovaně, tak tím jen ohrozíme naše firmy, naše odběratele, protože by to samozřejmě ovlivnilo i odběry energie z okolních států,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Výborný, který souhlasí se stanoviskem hejtmanů.

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek uvedl, že je třeba směřovat k zastropování cen energií. Řešení je ale podle něj nutné dosáhnout na evropské úrovni. O zastropování energií by pak měla jednat rada ministrů Evropské unie. Zároveň s tím vyzvala Asociace krajů vyzvala vládu, aby od ledna regulovala ceny plynu a elektřiny pro domácnosti a opatření by se měla týkat i firem. Úsporný tarif totiž podle nich není řešením.

Schillerová: Přínos úsporného tarifu je pod rozlišovací schopnost lidí

Nesouhlasí s ním ale předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Schillerová. Kabinet se dle ní za osm měsíců jenom vymlouvá a k zastropování cen energií se měl uchýlit už dříve.

„Podívejte se do okolních zemí, například na Slovensku je to zastropováno už velmi dlouho. Zase se to odkládá v čase. Jednejme na evropské úrovni, ale vedle toho se mělo přijmout rychlé národní řešení. Jasně to řekl ministr spravedlnosti a ocenila jsem to. Jen je škoda, že to neříká premiér nebo ekonomičtí ministři,“ uvedla v narážce na projev Pavla Blažka (ODS), který v pátek řekl poslancům, že pokud se nevyřeší energetická krize, mohl by být ohrožen politický systém v zemi.

Schválený energetický tarif je podle Schillerové neúčinný a celková úšetřená částka „je pod rozlišovací schopnost“ lidí. Místopředseda hospodářského výboru sněmovny z opozičního SPD Radim Fiala bývalou ministryni financí doplnil s tím, že je přesvědčen o tom, že regulace musí být pouze národní. „Kdyby se o zastropování začalo jednat už v únoru letošního roku, tak už to dnes mohlo být na stole a mohla se v červnu kupovat energie za zastropované ceny a bylo by to únosné. Nedošlo by k takovému narušení sociálního smíru, jako nyní vidíme.“