Zimní semestr by mohl být on-line. Kvůli cenám energií uvažují vysoké školy o distanční výuce

Studenti se učili z domova v letním semestru v roce 2020 a prakticky celý akademický rok 2020/2021. Tehdy to bylo kvůli pandemii covidu-19. V nadcházejícím roce jim hrozí, že přinejmenším část z něj opět stráví před počítačovými obrazovkami místo poslucháren.

„Vážně se zvažuje, že by se upravil konec zimního semestru a v zimě se přešlo na on-line výuku s tím, že by se pak prezenční výuka doháněla v létě, takže by semestr nekončil na začátku června, ale třeba až v červenci,“ řekl předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil.