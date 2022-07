Čekají nás tři těžké zimy, ale zvládneme je, míní Bartuška. Návrat Německa k jádru neočekává

Po začátku války na Ukrajině připustilo Německo návrat k jaderné energii. Po letech útlumu výroby elektřiny v jaderných elektrárnách by to byla revoluční změna německého postoje k energetice, který má zásadní vliv i na české domácnosti. Podle Bartušky se ale Německo ke stavbě nových jaderných elektráren už nevrátí a úvahy o prodloužení životnosti těch stávajících budou pro spolkovou vládu jen dočasným řešením.

Dopad na ceny energií mají hlavně ceny plynu

Dohoda zemí EU podle něj znamená, že se členské státy odhodlaly k postupnému vytlačení ruského plynu z Evropy. „Jedinou cestou jsou stabilní a věrohodní dodavatelé, kteří nás nebudou vydírat. Pak se ceny vrátí zpátky tam, kde byly ještě před rokem, protože není důvod, aby zemní plyn stál takové sumy,“ myslí si.

Zmínil rovněž, že ceny energií v České republice ovlivní hlavně cena zemního plynu. Případná změna postoje Německa k jaderné energetice by se jich neměla vůbec dotknout. „Platí jednoduchý vzoreček, že cena elektřiny je zhruba dvojnásobek ceny zemního plynu plus čtyřicet procent emisní povolenky. Cena plynu je tedy zásadní a to, zda odstaví tři jaderné bloky nebo ne, rozhodne mnohem méně.“

Trvání kritické energetické situace Bartuška odhaduje ještě na další tři roky, pak by se podle něj měla stabilizovat: „Myslím si, že to budou tři těžké zimy. Nahrazujeme čtyřicet procent zemního plynu v Evropě. To je velký úkol. Věřím ale, že to budou tři zimy, které zvládneme.“