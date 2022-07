Gazprom vlastní v Česku zásobník plynu, ale nevyužívá jej. Stát ho chce získat pod kontrolu

„Nám se podařilo ve spolupráci se společností ČEZ najít cestu jak tento zásobník plnit. Máme připravenou celou řadu legislativních nástrojů, jak mít to plnění zásobníků včetně jeho obsahu pod kontrolou,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Zásobník v Dambořicích na Hodonínsku je jeden z nejmodernějších v Evropě. Dokončen byl před šesti lety. Jeho polovičním majitelem je ale ruský Gazprom, a ten do něj teď žádný plyn nevtláčí. Jeho kapacita je 448 milionů metrů krychlových plynu, svým rozsahem jde tedy o průměrné úložiště plynu. Jeho plná kapacita odpovídá zhruba desetidenní spotřebně České republiky během zimního období. Ještě na konci června ale byly využity jen čtyři procenta.

Volné místo nabídla skupina KKCG státu na základě takzvané přerušitelné kapacity. „To v podstatě znamená, že objem, který má pronajatý zákazník, který jej nevyužívá, se nabídne novému zákazníkovi, což je v tuto chvíli ČEZ,“ dodala Dvořáková. „Od konce června vtláčíme maximální kapacitu, která je možná,“ tvrdí manažer útvaru komunikace ve společnosti ČEZ Ladislav Kříž.

Teď je zásobník zaplněn asi na pětinu své kapacity. Podle dosavadních odhadů by mohl ČEZ pronajatý prostor v Dambořicích zaplnit do začátku podzimu. „I přes zastavení Nord Streamu pokračujeme v plnění, ke čtvrtku byly v zásobnících 2,52 miliardy kubíků“ řekl Síkela. V Česku je aktuálně osm zásobníků plynu. Ministr průmyslu a obchodu požaduje, aby byly do začátku listopadu naplněny na devadesát procent. Nyní jsou zaplněny zhruba na pětasedmdesát procent.