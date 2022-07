Babiš dává sněmovně maximum, jeho absence mi nevadí, říká Juchelka

Na to, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš se ve sněmovne zúčastnil necelých 24 procent hlasování, Juchelka odpověděl, že v dolní komoře byl vždy na projednávání těch nejdůležitějších bodů. „Mně osobně to nevadí. Vidím, že on je pracovitý, dává sněmovně maximum i v tom, jak připravuje zákony,“ komentoval účast svého šéfa na jednání pléna sněmovny.

Babiš byl už několikrát koaličními stranami kritizován za to, že na jednání sněmovny nechodí, a místo toho jezdí po České republice se svým obytným vozem a setkává se s občany.

Obstrukce ve sněmovně

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (Piráti) v úterý upozornil, že Česku kvůli zpoždění v přijímání některých evropských zákonů hrozí pokuty ve výši několika miliard korun. Částí zákonů se měla Poslanecká sněmovna zabývat v pátek, opozice ale jednání kvůli sporu o platby za státní pojištěnce zablokovala.

„Obstrukce se nedějí, abychom zdržovali legislativu Evropské unie. Ale tato vládní koalice má většinu. A pan Šalomoun si může sám v rámci své koalice projednat, aby měly návrhy přednost například před státními pojištěnci. My jsme proti tomu, aby se odebralo 14 miliard pojišťovnám a chceme si k tomu říct svoje,“ prohlásil Juchelka.

Současná vláda tvrdí, že na začátku svého působení přebírala dluh 36 neimplementovaných evropských směrnic po kabinetu, ve kterm bylo hnutí ANO. Podle Juchelky ale mohla být záležitost už dávno vyřízená, protože současná koalice je u moci už sedm měsíců. „Když jsme byli (ve sněmovně) přes noc kvůli pandemickému zákonu, mohli jsme klidně projednat těchto 36 směrnic,“ uvedl.