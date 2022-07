STAN si vybírá nové vedení, na sněmu ho zvolí 23. července

Nominaci dostalo z krajů celkem deset lidí. Kolik jich nakonec v čele hnutí bude, není jasné. O počtu členů předsednictva rozhodne až sněm. „Mám obrovskou radost, kolik lidí má chuť se pustit do práce pro STAN. To je důkaz, že tohle hnutí je uvnitř zdravé,“ reagoval současný předseda Rakušan.

Kdo usedne v čele hnutí, zajímá i Piráty. Se STAN uzavřeli volební koalici a společně jsou součástí vlády. Už před sněmovními volbami byly podle místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olgy Richterové (Piráti) personálie pro obě strany důležité.

„Dopodrobna jsme se ptali právě na to, jak to mělo být se styky s panem Redlem. Bylo tam ujištění, které bohužel nebylo pravdivé, že to je pouze záležitost minulosti, takže doufám, že nyní si do vedení zvolí takové lidi, kteří žádné takové kontakty vlastně s organizovaným zločinem nemají,“ uzavírá Richterová.