Roman Knap skončí v září v čele České pošty. Odmítl, že by to souviselo s Redlem

Ministr řekl, že by pro další kroky chtěl ve výběrovém řízení najít „zkušeného manažera, který bude natolik zkušený, rázný a dobrý, že se mu povede Českou poštu posunout o kus dál“. Knapa se rozhodl odvolat proto, že pošta potřebuje nový podnět. „Pokud se podíváme na situaci České pošty, myslím, že změna v managementu jí prospěje a nový člověk může reprezentovat nový směr,“ dodal.

Zároven Knap zdůraznil, že „téma Redl už neexistuje“. Odmítl tedy, že by loňská účast na schůzce, kde se vyskytl i muž spojovaný dříve s Radovanem Krejčířem a nyní obviněný v kauze zakázek pražského dopravního podniku, byla důvodem jeho odchodu z funkce. Obdobně hovořil i Vít Rakušan. „My jsme změny v České poště avizovali už před dvěma měsíci,“ připomněl.

Ministr se podle Knapa rozhodl, že po schválení reorganizace v dozorčí radě a ve vládě „nový manažer dostane plný mandát na to, aby Českou poštu tímto obdobím uvedl“.

„S panem ministrem jsme se dohodli, že poštu s plným mandátem budu řídit do konce září. Za tuto dobu budou předloženy všechny materiály, které jsou potřeba k tomu, aby pošta mohla nastartovat zásadní reorganizaci,“ řekl Roman Knap po jednání s Vítem Rakušanem. Připustil, že obměna byla dlouhodobě plánovaná.

Rakušan již v minulosti zahájil obměnu orgánů České pošty. Na začátku února odvolal osm lidí z patnáctičlenné dozorčí rady České pošty a devátý sám odstoupil. Odvolané radní označil za politické trafikanty, které nahradili odborníci. V neděli v Otázkách Václava Moravce dal najevo, že informace o setkání Knapa s Redlem urychlilo jeho rozhodování o odvolání generálního ředitele. V pondělí však připustil, že se unáhlil, a řekl, že Knapovo vysvětlení ohledně schůzky s Redlem přijal.

Roman Knap totiž odmítl, že by se s Michalem Redlem znal. Tvrdí, že na schůzku, na které oba byli, Redla pozval někdo jiný a sám neví, proč tam byl. „Schůzka proběhla tak, že jsem nešel na schůzku s panem Redlem. Šel jsem na schůzku s obchodním partnerem – se svými podřízenými. Ta firma provozuje síť Pošta Partner, můj podřízený má na starosti celou tuto agendu. Pan Redl přišel později, na chvilku k nám přisedl, položil běžné otázky a zase odešel,“ řekl Knap.

Před nynějším jednáním s Rakušanem dal najevo, že by chtěl ministra přesvědčit, aby jej nechal ve funkci. Přesvědčit ho chtěl připomenutím, co zatím jako ředitel pošty vykonal a co se vykonat chystá.