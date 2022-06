Babiš navrhl předběžné projednání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, píší Seznam Zprávy

Babiš s Nagyovou jsou obžalováni z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, hrozí jim až desetileté vězení. Oba vinu už dříve odmítli.

„Návrh jsem podal, hodlám jej ještě následně doplnit, ale k jeho obsahu a naší argumentaci se nebudu vyjadřovat,“ potvrdil serveru Babišův obhájce Michael Bartončík. Podle mluvčího pražského městského soudu Adama Weniga obdržel soud Babišův návrh ve středu.

Předběžné projednání bývá neveřejné

Předběžné projednání obžaloby je zpravidla neveřejné, soud ho může nařídit například v případě, že nebyly potřebně objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých soud nemůže rozhodnout. Soud může po předběžném projednání obžaloby mimo jiné zastavit či přerušit trestní stíhání, postoupit případ jinému orgánu nebo ho vrátit státnímu zástupci k došetření. Může ale také nařídit hlavní líčení.

Podstatou kauzy je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.

Nagyová Deníku N po podání obžaloby řekla, že jde o „exemplární příklad apolitického a objektivního rozhodování o vině a nevině, životě a smrti“. K trestnému činu má podle ní jednání „na hony daleko“. Někdejší náměstkyni jihlavského primátora nedávno navrhl krajský sněm ANO na Vysočině do podzimních senátních voleb za obvod Jihlava. O kandidatuře Nagyové ještě musí rozhodnout předsednictvo.