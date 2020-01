Vrchní státní zastupitelství podle Benešové selhalo při dohledu nad kauzou Čapí hnízdo. Bradáčová to odmítá

Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové mělo Vrchní státní zastupitelství v Praze nedostatky při řešení kauzy Čapí hnízdo včas odhalit. „Jak je možné, že to prošlo dohledem a nebyly zjištěny ty závady, které konstatoval pan nejvyšší státní zástupce,“ kritizuje ministryně práci zastupitelství.

Vrchní státní zastupitelství v Praze podle Benešové „bezpochyby selhalo, protože by to muselo objevit, pokud by byl dohled důsledný“.

Bradáčová: Výtky vůči dozorujícímu žalobci odpovídaly rozhodnutí Zemana

Podle vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové ale státní zastupitelství prověrky provedlo a jeho výtky vůči dozorujícímu žalobci Jaroslavu Šarochovi byly v souladu s pozdějším rozhodnutím nejvyššího žalobce.

„My jsme provedli dvě dohledové prověrky a dozorovému státnímu zástupci jsme vytýkali i podobné věci, které vytýkal teď pan nejvyšší státní zástupce. Paní ministryně výsledky dohledové prověrky logicky nemohla vidět. Viděl je pouze dozorový státní zástupce. Nakonec také z toho vyplynulo naše stanovisko pro pana nejvyššího státního zástupce, které bylo souladné s jeho výrokem, kde jsme navrhovali, aby takto rozhodl,“ uvedla Bradáčová.

„Ta hlavní podstata byla v tom, že výrok v zastavovacím usnesení a jeho odůvodnění neodpovídaly dokazování, které je ve spise. A na to jsme upozorňovali i v rámci těch dohledových prověrek,“ doplnila Bradáčová v Otázkách Václava Moravce.