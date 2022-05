Navýšení platů o osm procent je možné. Patnáct, které navrhuje Středula už nikoli, míní Dufek

„Já už jsem minulý měsíc prohlásil, že by bylo dobré, kdyby se státním úředníkům zvedly platy o osm procent. Myslím si ale, že vláda je rozhodnutá, že se platy ve státní sféře zvedat nebudou, a že bude dělat všechno pro to, aby je nezvedla. Argumentovat bude neustále tím, že hrozí deficit státního rozpočtu,“ uvedl Dufek.

Navýšení platů státních zaměstnanců o patnáct procent, jak navrhuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, vidí Dufek jako nereálné. „Reálných je těch osm procent, protože než se to dojedná, bude polovina roku, a když si to spočítáte, tak je to za celý rok také zhruba patnáct procent,“ uvedl.

Zástupci vlády řekli, že jsou připraveni platovou situaci zaměstnanců řešit, musí se ale poradit. „Já si myslím, že vláda toho naslibuje vždy hodně, ale pak se nic nesplní. Podle mě hrají o čas,“ uvedl Dufek.

Rozdíl mezi platy a mzdami roste

Dufek nesouhlasí s tím, že se mzdy v soukromém sektoru nezvyšují. Přiznává ale, že to není tak rychle, jako tomu je u platů státních zaměstnanců. Rozdíl mezi platy a mzdami se nadále zvětšuje. „Je to tím, že jsou tady rozpadlé dodavatelsko-odběratelské vztahy, ta situace prostě není dobrá, a to ani se vstupy do jednotlivých výrob. Podnikatelé jsou tak opatrní,“ sdělil.