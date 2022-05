Policie využívá drony k měření bezpečné vzdálenosti mezi auty, zatím ale nepokutuje

Na 11. kilometru dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové mají policisté jedno z míst pro měření bezpečné vzdálenosti. Data jsou přesná a nikdo z řidičů o měření netuší, dron situaci monitoruje ze vzdálenosti sto metrů od dálnice.

Zatímco v Česku policisté techniku testují, například němečtí kolegové bezpečnou vzdálenost takhle už měří a nedodržení pokutují. Příslušná tuzemská norma je prakticky už tři roky hotová a dostala se i do sněmovny. Zákonodárci ji ale v předchozím období nestihli projednat. Ministerstvo dopravy chce, aby se tak stalo letos.

K vyhodnocování bezpečné vzdálenosti si technik nejprve zvolí pevné body, takzvané definované brány. „Vidí, v kterém časovém okamžiku projelo jedno vozidlo, potom projede další vozidlo. Časová diference mezi průjezdy je pak jejich vzdálenost,“ vysvětluje analytik Petr Dvořák. Systém je nastavený na doporučené pravidlo dvou vteřin. Mnoho řidičů ale toto pravidlo nedodržuje.

Naměřené hodnoty by v budoucnu dostala policejní hlídka. „Až do té doby, kdy to bude uzákoněné, není cílem řidiče postihovat,“ říká ředitel Středočeské policie Václav Kučera. Policie ale bude v měření pokračovat, dané řidiče zastavovat a nebezpečnou situaci zatím alespoň vysvětlovat.

Návrh novely: Pokuta a čtyři trestné body

V tuto chvíli předpisy říkají, že řidič by si měl zachovat takový odstup, aby byl schopný vyhnout se srážce v případě náhlého snížení rychlosti vozidla, které jede před ním. Dostatečný odstup ovlivňuje rychlost a počasí.

V běžném provozu mimo město šofér ujede i několik desítek metrů, než vůbec zareaguje a sešlápne brzdu. Na suché silnici při devadesáti kilometrech v hodině je možné za bezpečný odstup považovat padesát metrů.