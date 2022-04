Studentku Karlovy univerzity uvěznila válka v Chersonu. Utéct se jí podařilo po dvou měsících

Třiadvacetiletá Leila v Česku žije od svých patnácti let. Do jihoukrajinského Chersonu přijela za babičkou a kamarády přes Oděsu 10. února a do Česka se plánovala vracet na konci měsíce. Město v ústí Dněpru do Černého moře se ale stalo prvním z velkých sídel, které po invazi z 24. února obsadila vojska ruského agresora. A Leila v něm zůstala uvězněná.

Za nejhorší den považuje úterý 1. března, kdy ruské jednotky vstoupily do města. Spolu s babičkou a sousedy se přes pět hodin ukrývala ve sklepě. „Když jsem tam byla, počítala jsem se vším. Že to nepřežiju. Že nás něco trefí,“ říká.

Raketa tehdy dopadla na dům v její ulici a Česká televize s Leilou byla ve spojení už v prvních týdnech války. „Seděli jsme tam asi pět hodin, byla hrozná zima. Jen jsme poslouchali výbuchy kolem a modlili se, aby to nebylo horší,“ vzpomínala tehdy na první březnový den.