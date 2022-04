Koalice uvažuje o dalším zvýšení životního a existenčního minima

Šetřit musí i na jídle. „Jdete nakupovat a hledáte to nejlevnější,“ přibližuje. Vyjít s penězi je pro ni v době třináctiprocentní inflace čím dál složitější. Ministr práce Jurečka teď zvažuje, že znovu navrhne zvýšení životního a existenčního minima o několik stovek měsíčně.

„Ano, i toto je jeden z kroků, které jsme připraveni udělat případně v dalším čtvrtletí. Sledujeme vývoj růstu cen, sledujeme růst cen energií,“ říká Jurečka. Česká vláda naposledy zvýšila životní i existenční minimum před necelým měsícem. Od 1. dubna vzrostla obě o 10 procent. Během letoška za to stát zaplatí zhruba dvě miliardy korun.

Zatímco životní minimum kabinet zvýšil na 4250 korun, to existenční vzrostlo na 2750 korun. Obě částky ovlivnily výši i dostupnost sociálních dávek pro zhruba 350 tisíc lidí.

Podle informací ČT mluvili ministři o dalším růstu minulý týden na neformálním zasedání vládních stran na zámku Štiřín. Důvodem je snaha zmírnit dopady inflace na domácnosti. „My jako vláda jasně říkáme, že to sledujeme a jsme připraveni pomáhat českým domácnostem a českým občanům,“ ujišťuje Jurečka.

Nápad podporuje i opozice

„Žijeme v době inflační, a proto samozřejmě podporujeme i to, aby narostlo životní minimum právě na inflaci,“ přizvukuje místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti). Třeba TOP 09 by ale raději nejdřív snížila rodinám daně. „Pro nás je určitě prioritou bavit se o zvýšení slev na poplatníka a slev na děti,“ nastiňuje šéfka strany Markéta Pekarová Adamová.

Opoziční strany by další růst životního i existenčního minima podpořily. „Jestliže vláda ignoruje podporu v oblasti energetiky, ignoruje podporu v oblasti vysokých cen za potraviny, tak potom nezbývá nic jiného než to, že to musí kompenzovat v sociální oblasti,“ uvedl 1. místopředseda ANO Karel Havlíček.

„Je potřeba myslet na to, aby to unesl státní rozpočet. Myslím, že někde na úrovni deseti procent je adekvátní růst,“ dodal místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

Případné zvýšení obou minim je čistě v pravomoci vlády, sněmovna ani Senát o nich nerozhodují.