Solidarita s prchajícími Ukrajinci se pozitivně vepíše do duše českého národa, míní Marek Orko Vácha

„My Češi o sobě rádi říkáme, že jsme cynici, ale není tomu tak. My jsme mnohem lepší, než se zdá. Dneska to ukazujeme v přímém přenosu,“ říká kněz, u něhož na faře je prý ubytováno třiadvacet ukrajinských matek a dětí, o které se různými způsoby starají lidé z farnosti, například jim hledají práci.

Vácha připomíná také nečekanou vlnu dobra, kdy Češi projevují solidaritu s prchajícími Ukrajinci. Dávají jim „nejen peníze, ale i čas a energii“. Tato situace se podle něj pozitivně vepíše do „duše českého národa“.

„Nejenom, že to pomáhá ukrajinským matkám a dětem, ale především to pomáhá naší farnosti. Člověk, který dává, tak je obohacen sám. Je to klišé, ale funguje,“ říká kněz.

Příspěvek a ubytování pro uprchlíky je podle něj základ. „Jistěže my Češi máme spoustu našich vlastních chudých a sociálně slabých, ale oni znají řeč a znají české reálie, nejsou na tom tak špatně, jako vlna Ukrajinců, která právě přichází,“ míní.

Válka podle kněze není konvenční

Podle Váchy současná válka není „normální a konvenční“, protože se střílí a znásilňují civilisté, což označuje za barbarské činy.

„Nezbývá než apelovat na vůdce Evropy a NATO, aby se postavili tomuto zlu čelem, protože Putin se dá zastavit jen silou,“ prohlašuje Marek Orko Vácha s tím, že nestačí jen „odsuzovat a být zděšen“, protože „žijeme v době, na níž se jednou bude vzpomínat, a musíme v ní obstát“. „My jsme odpovědni za to, co se děje na Ukrajině, v tom smyslu, že nám to nesmí být lhostejné,“ doplňuje.

Víra má podle Váchy člověka vyprovokovat k tomu, že „pokud někde trpí člověk, tak to mám být já, kdo se zvedne a jde mu pomoci“.