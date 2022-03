Česko ve středu vydalo lidem z Ukrajiny 3480 víz. Celkový počet se blíží 250 tisícům

Ukrajincům zasaženým ruskou invazí Česko ve středu vydalo 3480 víz, od začátku války je dostalo 248 804 lidí. Na cizinecké policii se nahlásilo 137 102 lidí, ve středu jich bylo 2567. Děti do patnácti let se registrovat nemusí. Údaje ve čtvrtek na Twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Podle OSN z Ukrajiny od vpádu ruských vojsk uprchly více než čtyři miliony lidí, z toho přes dva miliony do Polska.