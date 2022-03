Ministři připraví zvláštní sankční zákon. Vzniká i seznam lidí a firem, kterých se může týkat

Jaderný výzkumný ústav v Řeži u Prahy většinově patří polostátnímu ČEZu, sedmnáctiprocentní podíl tu má ale taky Škoda JS, kterou vlastní ruská Gazprombanka. „Nemá přístup k žádným informacím, co se týká jaderné energetiky,“ ujišťuje mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.

Média už od února informují o údajném jednání o prodeji celé Škody JS právě do rukou ČEZu. Firmy spekulace nepotvrdily ani nevyvrátily. „Situaci vnímáme a chceme ji řešit. Určitá řešení se nabízí, ale v tuto chvíli ještě konkrétnější být nemůžu,“ říká Kříž.

Majitele Škody JS se sice netýkají evropské sankce, na americkém seznamu ale figuruje. A minulý týden aktiva Gazprombanky zmrazila i Velká Británie. „Škoda JS funguje normálně, plní své závazky vůči tuzemským i zahraničním zákazníkům,“ ujišťuje mluvčí společnosti Jan Stolař.

Kabinet připravuje více zákonů

Vlastní sankční seznamy už několik týdnů tvoří i česká vláda. Na jaké firmy bude mířit a kdy by na ně omezení měla dopadnout, ale neříká. „V prvním kole se jedná o seznamy, kde je právní vztah k majetku prokazatelný. Je tady ale i celá řada majetků, které jsou drženy přes různé offshorové společnosti nebo případně přes bílé koně,“ vypočítává ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Vláda proto nyní připravuje hned několik zákonů - jedním z nich by odřízla firmy ze sankčního seznamu od veřejných zakázek, dotací nebo investičních pobídek. A ministerstvo zahraničí má urychlit přípravu takzvaného Magnitského zákona, který by umožnil zmrazení majetku nebo zákaz vstupu do země.

„V tuto chvíli neexistuje reálný právní nástroj, kterým by Česká republika mohla efektivně na základě domácího politického zadání sankcionovat zahraniční subjekt,“ přibližuje současnou legislativní situaci ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Vláda se nevzdává ani možnosti vyvlastňování ruských majetků. Ministr pro legislativu Michal Šalomoun má za úkol hledat zákonné možnosti. Podle Seznam Zpráv už nicméně legislativní rada vládě vzkázala, že si zabírání majetků bez náhrady neumí představit.