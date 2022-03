Policie ukončila vyšetřování otravy Bečvy

„Ze strany policie je vyšetřování ukončeno, teď to přechází do fáze, kdy se to předloží státnímu zástupci. Spis dorazil, takže teď jej studuji. Budu nad tím sedět nějakou dobu,“ řekl státní zástupce Jiří Sachr, který případ dozoruje. V příštích týdnech by měl rozhodnout, zda v kauze podá obžalobu, zastaví trestní stíhání, nebo vyřídí věc jinak.

Firmu a Havelku stíhá policie za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest.