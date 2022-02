Velvyslanec Perebyjnis: Ukrajinci budou bojovat do poslední kapky krve. Budeme bránit nás, budeme bránit vás

„Nemohl jsem tomu uvěřit, že se to děje právě v mojí zemi,“ popsal své pocity při začátku invaze ruských vojáků na Ukrajinu velvyslanec. „Uvědomil jsem si, že začala velmi těžká válka (…) Je to další velmi těžký okamžik pro naši zemi,“ popsal. Beznaděj však brzy vystřídaly pocity hrdosti na ukrajinské vojáky. „Teď už je to lepší, protože vidím, jak statečná je naše armáda, naši vojáci. Jsem přesvědčený, že zvítězíme,“ řekl.

Boje se odehrávají také v samotném hlavním městě, v sobotu ráno zasáhly ruské rakety i výškový rezidenční dům v Kyjevě. „Pár set metrů odtamtud je porodnice, a ještě o několik set metrů dál je mezinárodní škola. Je to skoro centrum města, kousek bydlí mí příbuzní,“ popsal Perebyjnis. Podle velvyslance zřejmě při útoku nedošlo k obětem, definitivně to však bude jasné až poté, co skončí záchranářské práce.

Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Evropany s bojovými zkušenostmi, aby přijeli na Ukrajinu a čelili ruským silám. Perebyjnis ale upozornil, že pokud by se do bojů zapojili Češi, porušili by tím tuzemské zákony. Velvyslanectví kontaktuje velké množství Ukrajinců, kteří v Česku žijí a chtějí se do bojů zapojit, úřad jim pomáhá s dopravou do vlasti.