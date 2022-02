Kdy někdo z řvoucího davu hodí kamenem? Sociolog Buchtík varuje před radikalizací covidových protestů

Nálada ve společnosti je podle Buchtíka nervózní, ale různí se podle jednotlivých skupin. Část lidí už dle šetření ani nesleduje covidová opatření či aktuální zpravodajství k tématu. „Ta situace trvá dlouho, je těžko předvídatelná a pořád nám zasahuje do životů. Snažíme se vrátit do původního stavu, ale je otázka, jak moc to půjde,“ předesílá sociolog.

Protesty kvůli pandemickému zákonu

Přijímání novely pandemického zákona provázely v posledních týdnech protesty před Poslaneckou sněmovnou. „Protestní skupiny se lépe zformovaly. Společnost se během roku také více polarizovala na tématu očkování,“ vyhodnocuje vyhrocení protestů Buchtík.

Skupiny jsou podle něj velice různorodé a mezi protestující se tak řadí lidé, kteří například během pandemie přišli o živobytí, dlouhodobě nedůvěřují systému, podléhají dezinformacím nebo věří alternativním léčebným metodám. „Epidemie ty věci často nasvítila. Jak kdyby na vás příliš dlouho mířil reflektor,“ ilustruje.

Upozorňuje, že i lidé, kteří se například očkovali, tak udělali z různých důvodů. „Nejde o to, že by se radikalizovala celá společnost, ale malé skupiny, které jsou hodně vidět. Není to poprvé, varovné ale je, že radikalizace eskaluje,“ připomíná sociolog a zmiňuje časté urážky ve společnosti nebo to, že lidé chodí křičet před dům těch, se kterými nesouhlasí.

„Kdy se objeví ve skupině lidí s megafonem, kteří pořvávají, někdo, kdo hodí kámen do okna?“ ptá se Buchtík a vysvětluje tak nutnost společnosti vymezit se proti této radikalizaci. Stejně hledí například na kauzu zveřejnění adres poslanců iniciativou Chcípl PES, to podle něj nepatří do žádné společnosti.