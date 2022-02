Počty nakažených koronavirem klesají, hospitalizovaných naopak přibývá

Oproti dřívějším epidemickým vlnám je v nemocnicích podstatně nižší procento nakažených, absolutní počet je zhruba poloviční oproti maximu z loňského podzimu, kdy vrcholila epidemie koronavirové varianty delta. V těžkém stavu je však relativně méně pacientů, oproti podzimu asi čtvrtina. V uplynulém pracovním týdnu již přestal počet hospitalizovaných růst. Zatímco o týden dříve se počet covidových pacientů zvyšoval od pondělí do pátku – pak o víkendu následoval tradiční pokles – nyní dosáhl nejvyšší hodnoty 3910 ve čtvrtek a v pátek již klesl. Ve srovnání neděli byl mezitýdenní nárůst podstatně mírnější než o týden dříve (o 165 pacientů oproti necelým devíti stovkám).

Pozitivních testů ubývalo ve srovnání s předchozím týdnem celých posledních sedm dní, v neděli bylo nejméně nových případů i podezření na reinfekci od 16. ledna. Co však takřka neklesá, je relativní pozitivita testů. V neděli byla podle předběžných údajů – které ale ministerstvo zdravotnictví obvykle ještě zpětně doplňuje o určitý podíl negativních testů, které situaci nakonec zlepší – situace dokonce horší než v předchozím týdnu. Jestliže se hovoří o tom, že je epidemie pod kontrolou zhruba při pětiprocentní pozitivitě, nyní je pozitivních 37 procent testů, minulou neděli to bylo 33 procent.

Celkové množství testů totiž klesá mnohem rychleji než počet těch pozitivních. Na přelomu ledna a února přicházelo na PCR testy až přes 150 tisíc lidí denně, v uplynulém týdnu to bylo maximálně 113 tisíc.

Neděle přinesla pozoruhodný výsledek co do podílu očkovaných a neočkovaných lidí, kteří měli pozitivní test. Od začátku roku platilo, že očkování chrání spíše před vážným průběhem než před nákazou a většina infikovaných byli očkovaní lidé. V neděli to poprvé bylo naopak. Lidé zcela neočkovaní převažovali z 62 procent. Necelé procento pozitivně testovaných byli lidé, kteří dostali zatím jen první dávku dvoudávkového scématu. Ze 158 nově hospitalizovaných lidí bylo v neděli 53 procent neočkovaných nebo s nedokončeným očkováním, z 26 lidí přijatých na jednotky intenzivní péče bylo takových patnáct.

Zájem o očkování proti covidu-19 je však na letošních minimálních hodnotách. Kromě Nového roku, kdy byly očkovány jen desítky lidí, bylo 1813 vykázaných dávek nejméně od začátku roku. Bylo tomu tak i v pracovní dny uplynulého týdne, kdy maximem bylo 23 106 dávek podaných v pátek. Počátkem ledna přicházelo na očkování i přes sto tisíc lidí denně. Nic se nemění na tom, že lidé přicházejí hlavně pro posilující dávku. I přesto má posilující dávku pouze necelých 37 procent populace, zatímco základní očkování má téměř 64 procent lidí. I mezi sedmdesátníky a staršími, kde je proočkovanost téměř devadesátiprocentní, dostalo posilující dávku relativně méně lidí – kolem tří čtvrtin.

Testování ve školách naposledy

Postupně končí i plošná opatření proti šíření koronaviru. Velký útlum přinese až příští pondělí, ale již nyní nastává poslední vlna plošného testování ve školách. Žáci a zaměstnanci škol se testovali každý týden od konce listopadu, zprvu se testování týkalo pouze neočkovaných, letos od poloviny ledna však již všech.

V neděli skončilo i obdobné plošné testování ve firmách. To bylo povinné dvakrát týdně a rovněž se týkalo všech bez ohledu na očkování či prodělání covidu-19.