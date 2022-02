Cenu Ferdinanda Peroutky získali Martin Řezníček a Tereza Engelová, porota ocenila práci zahraničních zpravodajů

Martin Řezníček je už přes šestnáct let jednou z hlavních tváří zpravodajství České televize. Od roku 2000 pracoval v Praze a Londýně v české redakci BBC. Do ČT nastoupil v roce 2006, a to nejprve do zahraniční redakce, kterou od prosince 2007 do konce roku 2012 vedl.

„Důležitost jeho práce, ať už ve studiu na Kavčích horách, nebo na střeše České národní budovy v New Yorku, tkví v jeho soustavnosti, připravenosti a profesionalitě. Ptá se, analyzuje a s optimismem sobě vlastním nepoučuje,“ ocenila jeho práci novinářka a zahraniční reportérka Veronika Bednářová.

V letech 2013 až 2017 působil jako zahraniční zpravodaj ve Spojených státech amerických. Po návratu začal moderovat hlavní zpravodajskou relaci ČT Události a pořad Události, komentáře na ČT24. Loni v listopadu se stal prvním zástupcem České televize ve zpravodajském výboru Evropské vysílací unie (EBU). Svoje zkušenosti v roli zahraničního zpravodaje popsal také v knize Rozpojené státy: Amerika nejen televizní kamerou z roku 2020.