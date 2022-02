Rozpočtové škrty se dotknou i hygien, budou muset propouštět, píší Seznam Zprávy

„Do pondělního rána, do osmé hodiny, máme nahlásit, kolik z nich je pod zákoníkem práce a kolik pod služebním zákonem,“ řekl serveru ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal. Jeho stanice má snížit počet míst o čtyři, například v Ústeckém kraji by se mělo propustit pět pracovníků.

Většina peněz do zdravotnictví nejde ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění. Do něj přispívají zaměstnanci, zaměstnavatelé nebo podnikatelé. Z rozpočtu se hradí pojistné za seniory, děti, nezaměstnané nebo vězně. Zvyšovalo se tři roky po sobě, bývalá vláda plánovala další zvýšení o 200 korun na 1976 korun měsíčně.

Vláda pravděpodobně zmrazí platby za státní pojištěnce, odbory to kritizují

Podle neoficiálních informací nynější vláda chce platby za státní pojištěnce zmrazit. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) už ředitelům zdravotních pojišťoven oznámil, že o 200 korun vyšší podle starého návrhu rozpočtu budou jen do března, dál budou 1760 korun. Pokud by byly od dubna na této úrovni, stát by proti původnímu návrhu rozpočtu ušetřil 10,8 miliardy korun. Celkově měla letos platba státu za státní pojištěnce být 137 miliard korun.

Odbory možné rozhodnutí vlády kritizují. „Připomínáme, že v současné době je zdravotnictví ve velmi složité situaci, a proto bychom považovali změnu plateb státu a její snížení v průběhu roku za nezodpovědný hazard,“ uvedl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.