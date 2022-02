Novým policejním prezidentem bude dosavadní náměstek Vondrášek, potvrdil Rakušan

Rakušan v pátek uvedl, že poradní komise, jež přihlášku posuzovala, potvrdila Vondráškovy odborné i kvalifikační předpoklady pro vedení policie.

Vondrášek u policie působí od roku 1993. V roce 2008 se stal náměstkem na pražském ředitelství, o tři roky později pak šéfem pražské policie. Na prezidiu začal pracovat v roce 2014, kdy ho tehdejší policejní prezident Tomáš Tuhý pověřil funkcí prvního náměstka.

Vondrášek absolvoval bezpečnostně právní studia na Policejní akademii České republiky a vystudoval také Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je také absolventem Středoevropské policejní akademie (MEPA).

1/3 Abych předešel spekulacím a nevytvářel prostor pro šíření nejrůznějších teorií

o mé budoucnosti v pozici policejního prezidenta, rozhodl jsem se pro následující sdělení:

V pondělí 3.1.2022 odešlu ministru vnitra žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 31.3.2022. — Jan Švejdar (@jan_svejdar) December 16, 2021

Švejdar své rozhodnutí požádat o uvolnění ze služebního poměru oznámil v polovině loňského prosince. Informaci zveřejnil poté, co se s Rakušanem počátkem měsíce sešel. Rakušan v té době ještě nebyl ministrem vnitra.

Švejdar napsal, že dospěl k názoru, že jeho setrvání v čele policejního sboru není žádoucí. Rakušan odmítl tvrzení, že na Švejdara ohledně odchodu vyvíjel tlak. Připustil ale, že se v některých otázkách neshodnou.

Nabídkové řízení se týkalo členů bezpečnostních sborů zařazených v 11. platové třídě i příslušníků zpravodajských služeb. Pokud by se uchazeče nepodařilo najít touto cestou, následovalo by výběrové řízení. Do toho by se mohli přihlásit i další uchazeči, například šéf pražských policistů Tomáš Lerch, o němž jako o kandidátovi na policejního prezidenta v minulosti média spekulovala.