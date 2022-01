Komise doporučila Rakušanovi jmenovat Vondráška policejním prezidentem. Rozhodne se asi v úterý

Jan Švejdar skončí v čele policie ke konci března. Nejpravděpodobnějším jeho nástupcem bude nynější muž číslo dvě republikové policie Vondrášek. „Výběrová komise, kterou jsme nad rámec zákona stanovili, konstatovala, že veškeré odborné a kvalifikační předpoklady pan náměstek splňuje. Tu věc budeme ještě probírat a vyhodnocovat z kraje příštího týdne na poradě vedení ministerstva vnitra,“ řekl Vít Rakušan. O výběru také na příštím zasedání informuje vládu. Dodal, že definitivní stanovisko by mohl oznámit v úterý. Na dotaz, zda považuje Vondráška za vhodného uchazeče, řekl ministr, že „je určitě respektovaným a zkušeným policistou, z mého pohledu je to člověk, který by to určitě zvládl“. Podotkl, že vzhledem k tomu, že se jako jediný přihlásil, jiného kandidáta nevidí.

Že bude nový policejní prezident vybrán nejspíše hned na začátku února, nemění podle Rakušana nic na tom, že úřadujícím prezidentem zůstává Jan Švejdar, a to až do konce března, kdy chce odejít od policie. „Pouze bychom si vytvořili komfort klidného předání agendy a hlavně ten komfort, že by policie po skončení současného pana prezidenta nebyla jediný den bez prezidenta,“ ujistil. Švejdar své rozhodnutí požádat o uvolnění ze služebního poměru oznámil v polovině loňského prosince. Informaci zveřejnil poté, co se s Rakušanem – který v té době ovšem ještě nebyl ministrem – sešel. Švejdar uvedl, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí. Rakušan odmítl tvrzení, že na Švejdara ohledně odchodu vyvíjel tlak, i když připustil, že se v některých otázkách neshodnou. Ministr se znovu se Švejdarem sešel na začátku ledna. Rakušan po schůzce uvedl, že se s policejním prezidentem do jeho odchodu z funkce domluvili na „nanejvýš profesionální“ spolupráci.

