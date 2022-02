Hybridní výuka je katastrofa, shodli se Kettner, Svoboda a Valachová

Podoba testování ve školách se v příštích dvou týdnech podle ministra školství měnit nebude. S tím nesouhlasí místopředseda školského výboru Kettner. „Za mě to je špatný krok. Máme tady spoustu testů, které vyjdou pozitivní, PCR to potom nepotvrdí, jsou to naprosto zbytečné karantény, naprosto neskutečným způsobem to tříští výuku. Jiná situace by byla, kdyby tady platila změna školského zákona, kdyby měli ředitelé k dispozici těch deset dní volna navíc,“ prohlásil.

Podle Kettnera by se situace měla nyní ve školách řešit obdobně jako mimo pandemické stavy, kdy přijde dítě s příznaky nemoci do školy a učitel případně zavolá rodiče, ať si ho přijdou vyzvednout.

Současné testování ve školách má ale podle předsedy zdravotního výboru a člena školského výboru Svobody smysl. „Čekat na příznaky, to byste prošvihl hodně chorob. Ten kolektiv je uzavřený, velmi těsný,“ konstatoval.

Karantény

Za větší problém považuje Svoboda hybridní výuku. „Ta pětidenní karanténa je to, co to velmi významným způsobem řeší,“ podotkl.

Také bývalá ministryně školství Kateřina Valchová (ČSSD) souhlasí s tím, aby se testování ve školách v následujících dnech výrazně neměnilo. Podporuje, aby ředitelé rozhodovali o výuce ve svých školách sami. „A co nejrychleji dali našim ředitelům škol větší šanci reagovat na vir a jeho prostupnost populací právě novými kompetencemi,“ dodala.