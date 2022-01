Na zmrazení platů soudcům vadí princip a protiústavní kroky, nejde o peníze, tvrdí prezident jejich unie

Šéf Soudcovské unie ale v reakci zdůraznil, že soudcům primárně nejde o výši platů. „Nehádáme se o nějaké konkrétní peníze. Tady jde o přístup vlády k našim platům,“ uvedl. Dodal také, že právě vláda Miloše Zemana upravila zákon o příjmech soudců tak, aby se pohybovaly podle toho, jak se pohybují platy v celé České republice rok zpětně.

Vláda ohýbá nálezy Ústavního soudu, myslí si Vávra

„Kdyby se loni nepřidávalo, nám by nikdo přidat nemohl. Čili je to vždycky svázáno s příjmy všech ostatních obyvatel a takhle je to nastaveno právě proto, aby do toho politika nezasahovala,“ doplnil s tím, že podle celosvětového standardu se jejich platy mají pohybovat podle výše průměrné mzdy.

Vávra si také stěžoval na to, že vláda se zástupci soudců nejednala, což si vysvětluje nedostatkem času. „Proto se divím, proč to neudělali jinak do budoucna a proč se snažili tímhle způsobem ohnout nálezy Ústavního soudu. Podle mě je to zbytečné a zbytečně to dělá vládě ostudu,“ uvedl.