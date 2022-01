Hygienici zaznamenali nejvyšší nárůst nakažených za neděli od začátku pandemie

Ministerstvo zdravotnictví očekává, že v novém týdnu dosáhnou počty nakažených několikanásobné výše. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) řekl v neděli v Otázkách Václava Moravce, že by do konce týdne mohlo přibývat až 80 tisíc případů denně.

Omikron v Česku sílí, každý den uplynulého týdne byly počty nově nakažených zhruba dvojnásobné oproti předchozímu týdnu a neděle to nezměnila. V úterý 18. ledna byl dokonce zaznamenán nejvyšší denní nárůst případů za celou dobu epidemie, a to asi o 28 500.

Posilující dávku po pěti měsících mohou dostat i děti nad 12 let

Proti tomu, aby se lidé nakazili, je tolik jako u dřívějších variant nechrání ani vakcína. V neděli bylo mezi lidmi s nově potvrzenou infekcí 46 procent s kompletním očkování proti covidu-19 a 13 procent mělo i posilující dávku. Naopak mezi nově hospitalizovanými lidmi převažovali ti neočkovaní. Zcela bez vakcíny bylo 54 procent z nich a tři procenta mělo jen první dávku.

Tyto podíly ovšem vycházejí z nestejně velkých skupin. Z 10,7 milionu obyvatel ČR je plně očkováno přes 6,75 milionu lidí a více než 3,5 milionu z nich má i posilující dávku.

Zájem o vakcíny ovšem postupně klesá. V prvním lednovém týdnu přicházelo v pracovní dny na očkování kolem 90 až 100 tisíc lidí denně, v následujícím týdnu mírně pod 90 tisíc a v tom uplynulém už jen 50 až 60 tisíc lidí denně. O víkendu počet vykázaných očkování spadl na sobotních deset tisíc a v neděli vykázali zdravotníci už jen 6142 dávek, z toho 5039 byly posilující dávky.

Nově se mohou přeočkovat proti covidu-19 i děti, konkrétně ty ve věku 12 až 17 let. Posilující dávku může dostat každé dítě nad 12 let, které má vakcinaci dokončenou alespoň pět měsíců. Očkovat se lze na očkovacích místech a v ordinacích dětských lékařů. Děti do 15 let ovšem očkují jenom některá vakcinační místa, naopak šestnáctiletí a sedmnáctiletí mohou navštívit kterákoliv očkovací místa včetně těch bez předchozí registrace.

Proočkovanost obecně i posilující dávkou stoupá s věkem. Zdaleka nejnižší je u dětí ve věku 5 až 11 let, jejichž očkování začalo až před Vánoci a zatím má vakcinaci dokončenou pouze 1,8 procenta dětí v tomto věku. Ve věku 12 až 15 let je očkováno 46 procent dětí, ve věku 16 až 17 let 65 procent dospívajících.