Omikron je šance, pandemie by po něm mohla zeslábnout, řekl epidemiolog Prymula

Vlna způsobená variantou omikron vyvrcholí podle epidemiologa a předsedy představenstva říčanské nemocnice Romana Prymuly během dvou týdnů, v únoru by mělo nakažených již ubývat. V nemocnicích se to ale projeví se zpožděním. Ty by ale měly být méně zatížené než při předchozích vlnách, Prymula to považuje za naději, že pandemie po omikronu zeslábne. Coby bývalý předseda vakcinologické společnosti se však přidal k varování před opakovaným přeočkováním proti koronaviru. Řešením podle něj není podávat stále další dávky téže vakcíny, protože jsou její efekty čím dál slabší. Roman Prymula byl hostem Událostí, komentářů.