Odboráři chtějí rozmrazit platy ve veřejné sféře. Rakušan argumentuje ekonomickou realitou

Odbory jednotlivých skupin a profesí už kvůli tomu napsaly dopisy příslušným ministrům. Poukazují na dopady zdražování i na to, že část zaměstnanců kvůli nízkým platům pobírá dávky. Podle údajů odborů je průměrný výdělek v úřadech práce asi 30 600 korun hrubého a v sociální správě asi 31 900 korun. Většina zaměstnanců na průměrnou částku nedosáhne. Bednář zmínil, že řada pracovníků tak vydělává kolem dvaceti tisíc korun hrubého.

Odboráři v dopisu premiérovi Petru Fialovi poukazují na to, že přidáno nedostali třeba pracovníci hygienických stanic či úředníci úřadů práce a sociální správy, kteří vyřizují podpory v covidové epidemii. Bednář zmínil, že zmrazení platů se týká i pracovníků radnic, katastrálních a finančních úřadů či státních zastupitelství.

„Mezi státními zaměstnanci i těmi ve veřeném sektoru je velké rozladění. Nepočítali s tím, že dojde ke zmrazení platů. Původní dohody s minulou vládou byly ještě o jiných výších přidání do platového tarifu, nakonec do něj Babišova vláda přidala tisíc korun a vláda Petra Fialy zmrazila drtivé většině zaměstnanců ve státním a veřejném sektoru platy,“ poznamenal mluvčí odborových svazů veřejné sféry Pavel Bednář.

Policisté, hasiči či pracovníci sociálních služeb dostali od letoška do tarifů 700 korun navíc, zdravotníci si polepšili o šest procent a učitelé o dvě procenta. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podotkl, že i toto přidání je na dluh. Úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se plat pro letošek zmrazil.

Podle informačního systému o průměrném výdělku na konci třetího čtvrtletí zaměstnával veřejný sektor 693 300 lidí. O navýšení jejich platů rozhodla krátce před svým odchodem Babišova vláda. Původně slibovala každému do základu výdělku 1400 korun navíc, nakonec schválila tisíc korun. Fialova vláda před koncem roku nařízení změnila.

„Na druhou stranu u zdravotníků, policistů, vojáků, lidí, kteří prošli první covidovou linií, jsme přidání platů nechali. Sedm set korun do tarifů asi není jejich původní očekávání, na druhou stranu sliby Babišovy vlády byly mimo ekonomickou realitu a možnosti státního rozpočtu, který příští rok máme,“ zdůraznil.

Ministr vnitra Rakušan ve vysílání ČT24 konstatoval, že zástupci jednotlivých politických stran vládní koalice jednali se zástupci hospodářských svazů i odborů tento týden. „Vyslechli jsme si argumenty, na druhou stranu jsme dávali ten jeden jasný, který před námi je. Státní rozpočet je v katastrofálním stavu. Za loňský rok je rekordní deficit. Nevycházeli jsme z toho, že bychom někomu chtěli ublížit nebo mu brát právo na to, aby jeho život byl s přídavkem na plat lepší,“ zdůvodnil zmrazení platů.

Zástupci nové vlády, odborů a zaměstnavatelů by se měli sejít na prvním zasedání tripartity 18. ledna. Debatovat by měli hlavně o nové podobě rozpočtu.

Do budoucna chce s odbory pravidelně komunikovat. Vláda se podle něj bude pravidelně účastnit jednání tripartity. Jak odboráři, tak nejrůznější zaměstnavatelské svazy jsou pro ni přirozenými partnery. Sám ve svém resortu chystá pravidelná setkání s odboráři. „Tak člověk dostane reálný obraz toho, jak vypadá život z pohledu běžného policisty. To považuju za nutný způsob komunikace,“ doplnil.

U policistů jsou podle něj i jiné cesty, jak jim k platu přilepšit. „Přidávali jsme do tarifů. Sedm set korun si myslím, že pro policistu, který teprve začíná a je v nejnižší platové kategorii, vůbec není špatná částka. Policisty ale můžeme motivovat celou řadou nejrůznějších motivačních faktorů, jako jsou náborové a stabilizační příspěvky,“ vysvětlil Rakušan.

Podle něj bylo potřeba zatáhnout za záchrannou brzdu, „abychom si do budoucna vůbec mohli dovolit udržet státní aparát v kvalitě, kterou teď máme, a do budoucna byli schopni přidávat na platech.“

Obává se také odlivu zaměstnanců policie, která se už teď podle něj snaží udržet alespoň stávající počet, který je nedostatečný. „Pokud od nich chceme, aby vykonávali svoje úkoly, musíme je motivovat. S průměrnou mzdou, která se pohybuje kolem 28 500 korun, to není dostatečně důstojné,“ míní.

Připomněl, že Fialova vláda nenavýšila platy občanských zaměstnanců v bezpečnostních sborech. „Občanští zaměstnanci jsou nedílnou součástí bezpečnostních sborů, ty by bez jejich servisu nemohly fungovat,“ je přesvědčen. Chce se proto sejít s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti, případně i s šéfem resortu financí.

Každý policista podle něj zhodnocuje, jestli zůstat v bezpečnostním sboru, pokud má nárok na výsluhu, „nebo pokud slouží už 25 nebo 30 let, chce si případně odpočinout. Pokud ho chceme udržet, 700 korun tomu nepomůže,“ obává se. Zamířit podle něj policisté mohou také do jiných oborů. „Ve velkém bezpečnostním sboru Vězeňská služba jsou kvalifikovaní občanští pracovníci, někteří jsou speciální pedagogové, vychovatelé. Ti můžou odejít například do školství,“ zdůraznil.