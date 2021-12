Nákladní doprava zdražuje až o pětinu. Hlavně kvůli vyšším cenám nafty

Prázdná parkoviště jsou pro dopravce dobrá zpráva. Znamená to, že jsou kamiony na cestách a práce je dostatek. Poslední dobou to ale také signalizuje, že kromě výnosů rostou rychleji hlavně náklady.

„V momentálním součtu to vypadá, že to šlo o 25 procent komplet nahoru, veškeré náklady firmy. Začíná to naftou, která šla nahoru o zhruba osm korun. Servisy nám zdražily, nejsou náhradní díly, úroky nám rostou,“ uvádí majitel jedné z firem Michal Hošek.

S tím vším roste i obava, jak dopravci zvládnou následující období. „Je vysoká inflace, zvyšují se úrokové míry, je velmi drahá nafta. To tlačí i dopravce, protože se jim zvedají náklady, tak budou muset zřejmě postupovat jako všichni ostatní a budou muset zdražit,“ uvádí generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř.

Někteří už začali. Na provozu osmnácti kamionů se Hoškova společnost teď snaží víc šetřit, zdražování se prý ale nevyhne. „Nezbývá nám, než si sednout ke stolu se zákazníky a zvyšovat ceny. Hledáme úspory u nás, tam jsme samozřejmě začali, ale pokračovat musíme u zákazníků. Momentálně navyšujeme ceny o 20 procent,“ sděluje Hošek.

„Zvedly se téměř veškeré náklady“

V podobně složité situaci je i další dopravce, kterému po celé Evropě jezdí asi čtyři sta kamionů a jen na jedné plné nádrži nafty teď platí asi o deset tisíc korun víc. „Bohužel se nám během letošního roku rapidně zvedly téměř veškeré náklady na provozování vozidel. Vzhledem k počtu vozidel, které provozujeme, se dnes bavíme o stovkách milionů,“ prohlašuje generální ředitel Aleš Willert.

I v tomto případě se čím dál víc prodražuje také servis vozidel a víc dávají i na mzdy zaměstnancům. I proto se svými zákazníky dopravce začal o možném zdražení dopravy vyjednávat. „Jsou to dlouhá, trpělivá a poměrně těžká jednání, nicméně část vstupů se zdražuje i zákazníkům, a proto s nimi dochází k postupné dohodě o navyšování cen,“ myslí si Willert.

Jenže firmy, kterým doprava zdraží to následně patrně také promítnou do svých cen. A zdražení tak podle odborníků přeneseně dopade až na koncového spotřebitele.